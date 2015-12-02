中国固收市场创新品种发展迎窗口期 熊猫债与消费类ABS或将扩容

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月2日 - 人民币离/在岸利差变化和国内信用风险新特点，给中国债券市场创新品种的发展带来机遇。中诚信国际评级公司认为，未来，熊猫债市场将扩容，迎来快速发展期；此外，消费类贷款资产证券化(ABS)逐渐活跃。
中诚信国际介绍，今年以来，由于离岸人民币债券市场融资成本不断上升，而国内债券市场利率则不断下行，在岸与离岸收益率出现倒挂；受此影响，离岸人民币债券市场发行规模不断收窄。
“境内的债券牛市促使了境内收益率的不断降低，现在相对较低的利率促使更多的发行人来做熊猫债券。”中国银行投资银行与资产管理部产品经理朱磊在周二举行的穆迪-中诚信国际信用风险年会上称。
中诚信国际数据显示，截至2015年9月，中国共发行了七笔熊猫债，发行金额总计为61.3亿元人民币，在整个债券市场的占比为0.02%。
除了熊猫债，ABS在国内信用风险提高情况下亦有新发展。中诚信国际结构融资部总经理李燕表示，中国消费类贷款ABS基础资产违约率处于较低水平，发展有较大空间；而住房公积金贷款证券化将成为2016年亮点。
李燕表示，以汽车贷款、消费贷款等为基础资产的ABS项目发行近期非常活跃，这得益于中国消费类贷款ABS的基础资产违约率处于较低的水平。截至今年6月末，住房贷款ABS累计的违约率低于1%，车贷ABS违约则在0.5%左右。
中国人民大学经济研究所的所长毛振华认为，目前国内债务违约范围的扩大，刚性兑付正在被打破；违约的企业性质不光是民企，央企已经出现了；并且现在中国存在债券发行评级较高的问题。
信用显性隐性风险升高之下，消费类信贷ABS有出现发展空间。李燕介绍，从2012年重启资产证券化到今年11月20日，在已经发行的消费类信贷ABS中，从单数和规模上看，车贷都是占比相对来说比较大的，其次是住房贷款。
“住房类的贷款整体看不良率很低，并且资产质量比较高，因为有住房做一个抵押；而车贷一般是有汽车作为抵押，它的安全性相对也比较高。”李燕称。
中诚信国际介绍，目前，银行间市场共发行32单消费类信贷资产证券化产品，募集资金总额约907.16亿元。
一创摩根投行部创新业务主管王学斌认为，存量规模较大为发行以消费类贷款为基础的资产奠定了客观基础；2015年1-10月份消费类贷款总量约26万亿，其中长期贷款约17万亿。
此外，在消费类贷款ABS的基础资产创新上，环球律师事务所合伙人李文预计，住房公积金的贷款证券化将成为2016年资产证券化的亮点。
上海市公积金管理中心作为发起机构，将于周五(4日)簿记建档发行总额约69.6亿元人民币个人住房贷款ABS，为首批公积金资产证券化产品。（完）
(发稿 马蓉/李贺; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。