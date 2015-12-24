不良ABS信披高成本影响批量处置不良贷款效果--中债资信

作者 李贺

路透北京12月24日 - 中国银行业不良资产证券化(ABS)有望重启近期成为业内关注焦点，对此中债资信评估有限责任公司认为，不良ABS信息披露成本高，并不适合成为银行批量处置不良贷款的主要手段，而目前配套政策未出也影响不良ABS的操作落地。

该公司金融业务部副总经理吕明远周三在信贷资产证券化展望交流会上表示，不良资产处置的不确定性高，信息不对称的特征突出，因此不良ABS的信息披露成本在处置过程中也很高，这和其他的同质化的ABS产品不同。

“根据海外经验，不管哪个市场，不良证券化本身都只是不良处置的一个辅助手段，占比不是很高，主要是不良ABS信息披露的成本高，不适合大批量处置不良。”他称。

据国内媒体本月稍早报导，中国银行(601998.SS)(3988.HK)正在开展不良资产证券化业务，且已进入评级阶段，并由中债资信和联合资信两家评级公司共同参与评级；这或将打响不良资产证券化重启后“首枪”。

在技术环节，中债资信评级技术总部总经理李欣指出，不良ABS推进的动力主要在于投资人的接受度，信息披露上面银行不良资产类型多，很难一套标准和方法就解决问题；此外，与其他ABS产品不同的是，投资人更关注不良ABS的回收率相关问题。

不良ABS与常规产品不同，在信息披露上的另一个关键是对贷款服务机构的信息披露。吕明远指出，不良资产处置结果和处置机构的能力、经验以及处置手段有关，不同机构处置债权结果不同，因此资产服务商的能力和经验也是披露的重点。

**业务落地待配套政策**

不良资产证券化操作成本高企，以及监管层制定相关规则需要更加细化等因素，将客观制约不良ABS快速扩容；而监管规则也决定不良ABS不会很快落地。有业内人士称，根据标准流程，不良ABS必须先有统一的业务规则指引，之后机构才会注册发行，而目前监管部门还没有出台关于不良资产证券化的业务规定。

此外，吕明远指出，之前有管理办法约束影响银行不良资产的批量转让，这让银行是不是在ABS业务中将资产批量转给信托处于一个模糊的阶段，后续还需要配套的政策出台。

2012年，财政部和银监会联合下发《金融企业不良资产批量转让管理办法》，规定金融企业批量转让10户及以上的不良资产只能定向转让给资产管理公司。但截止目前，尚未出台包括资产证券化等其他直接出售方式来批量处置不良资产的管理办法。

中债资信最新展望报告并显示，1-11月，银行间共发行85单信贷ABS，总额达3,292亿元人民币，其中对公信贷为基础资产的CLO发行金额占比从去年的90%下降到77%，意味着产品种类更加多元化；而ABS各档证券发行利率整体亦呈下降趋势，其中优先A档证券平均发行利率为3.98%。

中债资信金融业务部总经理郑佳指出，此前ABS发展是发行端驱动，而未来ABS发行、投资两端将更加平衡；随着投资人成熟，对于证券化产品会有所甄别挑选，一些发行主体入池资产不好，可能其产品就被市场淘汰。

在央行注册制推行实施的背景下，银行间市场交易商协会组织起草并发布了一系列信贷资产支持证券相关标准合同范本和信息披露指引，目前已制定发布个人住房抵押贷款、个人汽车贷款、棚户区改造项目贷款和个人消费贷款四类资产支持证券的信息披露指引。（完）