中国首单城投类企业资产证券化在交易所市场发行--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月12日 - 中国证券报周三报导，交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化（ABS）项目--宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券周二发行，该项目亦是全国首单城投类企业资产证券化项目。
报导称，该ABS总发行规模52.5亿元人民币，将分三期发行，首期21亿元，年内将完成后续发行。该项目原始权益人为宁波城建投资控股公司，农业银行(601288.SS)(1288.HK)担任项目安排人/托管银行/监管银行，农银汇理（上海）资产管理公司担任专项计划管理人。
该项目通过双层交易结构，开创了城投公司以持有优质资产进行证券化融资的新模式，提升了资产融资效率和资金使用效率。
中国资产证券化产品包括央行和银监会体系的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持票据等几个序列。(完)
(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。