中国首单城投类企业资产证券化在交易所市场发行--报载

路透上海8月12日 - 中国证券报周三报导，交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化（ABS）项目--宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券周二发行，该项目亦是全国首单城投类企业资产证券化项目。

报导称，该ABS总发行规模52.5亿元人民币，将分三期发行，首期21亿元，年内将完成后续发行。该项目原始权益人为宁波城建投资控股公司，农业银行(601288.SS)(1288.HK)担任项目安排人/托管银行/监管银行，农银汇理（上海）资产管理公司担任专项计划管理人。

该项目通过双层交易结构，开创了城投公司以持有优质资产进行证券化融资的新模式，提升了资产融资效率和资金使用效率。

中国资产证券化产品包括央行和银监会体系的信贷资产证券化，证监会的企业资产证券化，以及交易商协会推出的资产支持票据等几个序列。(完)

(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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