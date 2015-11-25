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时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 11:17 BJT

中国民用航空局副局长周来振嫌严重违纪接受调查--中纪委

路透北京11月25日 - 中国中央纪委监察部网站宣布，中国民用航空局党组成员、副局长周来振涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。此前曾在财政部工作长达25年。

中央纪委监察部网站刊登的公告显示，周来振此前曾长期在财政部任职：1981年8月起任财政部机关党委干部，机关团委副书记；1999年5月起任财政部国有资本金基础管理司副司长、企业司副司长。2006年10月起任民航总局财务司司长、民航局财务司司长（正司局长级）兼首都机场集团公司监事会主席。

在中国的反腐风暴中民航系统已有多名官员被查，包括中国南方航空股份有限公司董事长司献民涉嫌严重违纪，中国民航飞行学院原院长郑孝雍（正局级）、副院长吴旭勇（副局级）、副总会计师刘洪元（正处级）等均因涉嫌严重违纪违法问题被立案调查，并被移送司法机关采取强制措施。（完）

(发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)

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