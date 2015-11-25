中国民用航空局副局长周来振嫌严重违纪接受调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月25日 - 中国中央纪委监察部网站宣布，中国民用航空局党组成员、副局长周来振涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。此前曾在财政部工作长达25年。
中央纪委监察部网站刊登的公告显示，周来振此前曾长期在财政部任职：1981年8月起任财政部机关党委干部，机关团委副书记；1999年5月起任财政部国有资本金基础管理司副司长、企业司副司长。2006年10月起任民航总局财务司司长、民航局财务司司长（正司局长级）兼首都机场集团公司监事会主席。
在中国的反腐风暴中民航系统已有多名官员被查，包括中国南方航空股份有限公司董事长司献民涉嫌严重违纪，中国民航飞行学院原院长郑孝雍（正局级）、副院长吴旭勇（副局级）、副总会计师刘洪元（正处级）等均因涉嫌严重违纪违法问题被立案调查，并被移送司法机关采取强制措施。（完）
(发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。