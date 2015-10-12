四川省委原副书记李春城一审判13年 没收财产100万--法院

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月12日 - 中国湖北省咸宁市中级人民法院周一公开宣判，四川省委原副书记李春城犯受贿罪和滥用职权罪，被判处有期徒刑13年，并处没收个人财产人民币100万元。
湖北咸宁市中院官方微博表示，该院认为李春城行为已构成受贿罪和滥用职权罪；同时，对受贿罪，李春城具有如实供述罪行、重大立功等情节，依法从轻处罚；对滥用职权罪，其有自首等情节，予以减轻处罚。
咸宁市中院表示，李春城当庭表示服从法院判决，不上诉。
当日，中国中央电视台（CCTV）“央视新闻”微博周一称，湖北汉江中院今日公开宣判国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权案，一审判处有期徒刑16年，并处没收个人财产人民币100万元人民币。
李春城曾担任成都市市委书记，并在中共十八大上当选中央委员会候补委员。其于2012年由于涉嫌严重违纪，被免去领导职务。今年初，中国最高人民检察院公布，对四川省委原副书记李春城、国务院国有资产监督管理委员会原主任蒋洁敏两起涉嫌犯罪案件的侦查已终结，由湖北检察机关分别提起公诉。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。