河北省委原书记周本顺及国家安监局原局长杨栋梁因严重违纪被双开

路透北京10月16日 - 中国中共中央纪委监察部网站周五称，河北省委原书记、省人大常委会原主任周本顺和国家安全生产监督管理总局原党组书记、局长杨栋梁严重违纪被开除党籍和公职。

经查，周本顺严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，不认真落实党风廉政建设主体责任，干扰、妨碍组织审查；严重违反组织纪律，为提拔职务进行非组织活动，违规选拔任用干部，隐瞒不报个人有关事项。

严重违反中央八项规定精神，超标准公务接待、公款吃喝，频繁出入私人会所，生活奢侈、挥霍浪费，违反中央精简会议文件、改进宣传报导的有关规定；严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，收受礼金、礼品，为其子经营活动谋取利益，家风败坏、对配偶子女放任纵容。

此外，严重违反工作纪律，私存涉密资料，泄露党和国家秘密。其中，利用职务上的便利为他人谋取利益，收受财物问题涉嫌犯罪。

国家家安全生产监督管理总局原党组书记、局长杨栋梁严重违反政治纪律和政治规矩，进行非组织政治活动，干扰、妨碍组织审查；严重违反组织纪律，违规选用秘书并收受财物，违规为其子工作安排、职务升迁打招呼，违规选拔任用干部，出国期间擅自改变出访计划和路线；严重违反中央八项规定精神，挥霍浪费公款，长期接受私营企业主安排的高消费娱乐活动，违规配用公车。

严重违反廉洁纪律，利用职务上的便利非法占有公共财物，利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物，收受礼金、礼品，违规多占住房；严重违反工作纪律，干预纪检机关的纪律审查工作和司法机关的案件查办工作，违规使用国有资金。其中，利用职务上的便利，非法占有公共财物；利用职务上的便利为他人谋取利益，收受财物等问题涉嫌犯罪。

中纪委称，周本顺和杨栋梁身为中央委员，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节特别严重。决定给予开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。（完）