中国发改委社会发展司司长及副司长等三人涉嫌严重违纪接受调查

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京10月19日 - 中央纪委监察部网站周一宣布，中国国家发展改革委社会发展司司长王威、副司长任伟、生活质量处调研员周和宇涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。
十八大以来，随着中央反腐力度的加大，素有“小国务院”之称的发改委亦是重灾区，能源局，号称天下第一司的价格司等落马官员不断，落马官员数量在国务院25个组成部门中最多。
包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平，发改委价格司曹长庆，刘振秋以及两位副司长--周望军和李才华等。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。