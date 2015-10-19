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时事要闻 | 2015年 10月 19日 星期一 11:36 BJT

中国发改委社会发展司司长及副司长等三人涉嫌严重违纪接受调查

路透北京10月19日 - 中央纪委监察部网站周一宣布，中国国家发展改革委社会发展司司长王威、副司长任伟、生活质量处调研员周和宇涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。

十八大以来，随着中央反腐力度的加大，素有“小国务院”之称的发改委亦是重灾区，能源局，号称天下第一司的价格司等落马官员不断，落马官员数量在国务院25个组成部门中最多。

包括发改委下属的前国家能源局局长刘铁男，国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏，国家能源局煤炭司副司长魏鹏远及核电司副司长郝卫平，发改委价格司曹长庆，刘振秋以及两位副司长--周望军和李才华等。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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