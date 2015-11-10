上海市副市长艾宝俊涉嫌严重违纪 正接受组织调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月10日 - 中国中共中央纪律检查委员会周二表示，上海市委常委、副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委官网刊登的艾宝俊简历显示，艾宝俊现任上海市委常委、副市长，市政府党组副书记，中国（上海）自由贸易试验区管委会主任，上海国际旅游度假区管委会主任。
他1994年至2007年在上海宝钢集团公司任职，曾任总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长等职。2007年12月起任上海市副市长。2013年9月兼任中国（上海）自由贸易试验区管委会主任。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。