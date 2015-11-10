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时事要闻 | 2015年 11月 10日 星期二 16:30 BJT

上海市副市长艾宝俊涉嫌严重违纪 正接受组织调查--中纪委

路透北京11月10日 - 中国中共中央纪律检查委员会周二表示，上海市委常委、副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委官网刊登的艾宝俊简历显示，艾宝俊现任上海市委常委、副市长，市政府党组副书记，中国（上海）自由贸易试验区管委会主任，上海国际旅游度假区管委会主任。

他1994年至2007年在上海宝钢集团公司任职，曾任总经理兼宝山钢铁股份有限公司董事长等职。2007年12月起任上海市副市长。2013年9月兼任中国（上海）自由贸易试验区管委会主任。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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