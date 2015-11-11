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时事要闻 | 2015年 11月 11日 星期三 11:24 BJT

北京市委副书记吕锡文涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透北京11月11日 - 中央纪委监察部网站周三公布，北京市委副书记、中共十八届中央候补委员吕锡文涉嫌严重违纪接受组织调查。

吕锡文，女，1955年7月生，浙江宁波人，现任北京市委副书记，市委党校校长、北京行政学院院长。曾担任北京市西城区委副书记、区长、区委书记，市委常委、组织部部长。

在外界猜测中国反腐“打虎”行动中仅北京和上海尚无大虎落网之际，中纪委周二宣布上海市委常委、副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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