北京市委副书记吕锡文涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月11日 - 中央纪委监察部网站周三公布，北京市委副书记、中共十八届中央候补委员吕锡文涉嫌严重违纪接受组织调查。
吕锡文，女，1955年7月生，浙江宁波人，现任北京市委副书记，市委党校校长、北京行政学院院长。曾担任北京市西城区委副书记、区长、区委书记，市委常委、组织部部长。
在外界猜测中国反腐“打虎”行动中仅北京和上海尚无大虎落网之际，中纪委周二宣布上海市委常委、副市长艾宝俊涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。