中国一客船在长江遇龙卷风翻沉 载客458人目前已救起12人（更新版）

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路透上海6月2日 - 据人民日报官方微博最新消息，周一晚间发生的从南京驶往重庆的客船翻船事故，截至今晨7时26分，现场已救起12人。

微博称，据航道部门扫测，沉船位置已确定，事故水域水深约15米，目前沉船船底已露出水面，沉船处已设沉船标。截至今日8时，长江干线水上搜救协调中心已协调34艘公务船及多艘过往船舶在现场搜寻。

微博介绍称，船上乘客多为上海一旅行社组织的“夕阳红”老年旅游团成员，年龄在50岁-80岁。游轮突遇龙卷风，在一两分钟之内倾覆。目前游轮已沉入江中，呈倒扣状，给救援工作造成极大困难。

新华社周二报导，周一晚间约21时28分，一艘从南京驶往重庆的客船在长江中游湖北监利水域突遇龙卷风发生翻沉，出事船舶共载客458人，其中旅客406人。

事件发生后，国务院总理李克强已紧急赶赴湖北监利县，现场指挥该客船翻沉事故救援和应急处置工作。交通运输部已启动一级应急响应，协调多艘船舶在现场搜寻。

李克强要求，交通运输部等有关方面迅速调集一切可以调集的力量，争分夺秒抓紧搜救，把伤亡人数降到最低程度；同时及时救治获救人员。

报导称，自长江航务管理局获悉，失事船舶为重庆东方轮船公司所属“东方之星”客船，船籍为重庆万州，额定载客534人，1994年2月建造。（完）

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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