中国"7.23"甬温动车追尾系责任事故--国务院

路透北京12月28日电---中国国务院周三公布对"7.23"甬温动车追尾事故调查报告,调查认定,这是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障後应急处置不力等因素造成的责任事故.

中国政府网报导,报告称,在事故抢险救援过程中,铁道部和上海铁路局存在处置不当、信息发布不及时、对社会关切回应不准确等问题,在社会上造成不良影响.

今年7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.

事件不仅引发中国对铁路建设投资安全性及速度过快的质疑,也让中国铁路相关个股及债券亦哀鸿遍野.(完)

--发稿 沈燕

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