云南超载校车翻入山谷 致七人死亡

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月25日电---新华社周日报道称，云南省广南县一辆超载微型面包车翻入山谷，造成至少七人死亡，其中包括五名学生。
这是今年第五起涉及学生的交通事故。本月稍早，江苏一辆校车侧翻，造成15名儿童死亡，引发国内微博上一片声讨。
新华社报道称，该面包车周六上午在云南省内行驶时，翻入广南县60米深的山谷中。
新华社称，该车荷载八人，但共搭载了14人，其中包括12名学生。
新华社称，公安交警调查显示，事故原因是驾驶员上坡时操作不当。报道并未提及学生年龄。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。