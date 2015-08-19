怡亚通正筹划收购一家位列世界500强的境外上市公司

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月19日 - 中国深圳市怡亚通供应链股份有限公司(002183.SZ)周二稍晚刊登停牌进展公告，透露公司正筹划收购一家境外上市公司，该公司为世界500强企业。
公告指出，由于交易标的为境外上市公司，相关收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，属于重大无先例案例，公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。
美国《财富》杂志公布的世界500强企业排行榜，主要以财务年度的营收为排名依据。2015年世界500强企业排名中，名列第500位的中国武钢集团，去年营收为237.2亿美元。
怡亚通稍早公布的业绩快报显示，上半年公司实现营收150.6亿元人民币，净利2.34亿元。6月末公司净资产为46.4亿元。
怡亚通因筹划非公开增发事项，自5月底起持续停牌，上一交易日收报73.15元，其市值约759亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。