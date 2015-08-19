怡亚通正筹划收购一家位列世界500强的境外上市公司

路透上海8月19日 - 中国深圳市怡亚通供应链股份有限公司(002183.SZ)周二稍晚刊登停牌进展公告，透露公司正筹划收购一家境外上市公司，该公司为世界500强企业。

公告指出，由于交易标的为境外上市公司，相关收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，属于重大无先例案例，公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。

美国《财富》杂志公布的世界500强企业排行榜，主要以财务年度的营收为排名依据。2015年世界500强企业排名中，名列第500位的中国武钢集团，去年营收为237.2亿美元。

怡亚通稍早公布的业绩快报显示，上半年公司实现营收150.6亿元人民币，净利2.34亿元。6月末公司净资产为46.4亿元。

怡亚通因筹划非公开增发事项，自5月底起持续停牌，上一交易日收报73.15元，其市值约759亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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