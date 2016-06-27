（更正）中企海外并购中科技企业占比低 出海可提升综合创新能力--专家

（更正：内文首段“前商务部副部长”有误，应为“前国家发改委副主任”。）

路透天津6月27日 - 中国国际交流中心副理事长、前国家发改委副主任张晓强在达沃斯论坛上称，中国企业海外投资并非主要投资于科技企业，租赁和金融服务占最大比重。中国企业海外投资不单着眼于获得新技术，也能提升综合创新能力。

他介绍，根据商务部公布的数据，截止2014年底，中国企业对外投资中行业领域分布，租赁和金融服务占50%，采矿占14%，零售占12%，制造业占6%，多领域的投资并不能简单归类为中国企业都做高技术投资。

他并称，中国企业海外投资时，通过和海外伙伴合作可以提升创新能力，不仅是技术创新，还包括商业模式、管理组织、公司治理等方面。对欧美发达公司的投资，对创新综合能力，参与国际化合作竞争能力的提升，有很大帮助。

“中国企业去海外投资并不是只去收购高科技公司。如果不是互利共赢，就不会受到欢迎。”张晓强称。

中国商务部此前表示，中国对外投资总体是正常的，今年对外投资规模按照常规统计数字会超过利用外资的规模；正在研究对外投资短期快速上升是否会影响到外汇储备和国际收支平衡等问题。

他亦表示，英国脱欧对中国很难有重大的实质性影响。短期金融领域可能有一定波动，但是中国和英国和欧洲的经贸关系以及投资关系，并不会受到脱欧的影响。（完）