独家：中国企业出价10亿欧元拟收购德国克劳斯玛菲--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透法兰克福1月7日 - 据知情消息人士，中国企业提出以近10亿欧元(11亿美元)收购由私募股权投资公司旗下德国塑料加工机械制造商克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)。
消息人士周四表示，潜在买家希望在2月初中国春节前与克劳斯玛菲的所有者--加拿大的Onex OCX.TO达成协议。
他们还称，该交易仍有可能失败，也有可能出现吸引Onex的其他竞争对手出价。
Onex拒绝置评。
Onex在2012年超过几家亚洲企业的竞购报价，以5.68亿欧元从美国投资公司Madison Capital手中收购了克劳斯玛菲。
当时中国化工集团公司、海天国际(1882.HK)、日本的Sumitomo (6302.T)及美国的Milacron均表示了收购兴趣。
其中一位消息人士说，未具名中国企业的报价对克劳斯玛菲的估值接近后者未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的七倍。
Onex在11月公布的第三季财报中称，克劳斯玛菲过去12个月的EBITDA为1.4亿欧元。
上市同业的市盈率一般为七、八倍。(完)
(编译 汪红英；审校 李爽)
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