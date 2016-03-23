中国今年来并购交易达1,897亿美元 再创同期历史新高--汤森路透

路透上海3月23日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来已公布的涉及中国企业的并购交易总额达1,897亿美元，较去年同期的1,443亿美元历史纪录再度上涨31.5%。

据截止周一的数据，中国今年来跨境并购总额再创季度新高至978亿美元，同比增长237.8%，单这季度的数据已逼近去年创下的全年跨境并购纪录。其中贡献最大的当属中国化工集团以468亿美元对价收购瑞士农化集团先正达SYNN.VX全部股权，该交易是目前中国最大的一笔境外收购，亦是亚太地区史上最大规模交易。

该笔并购交易使得材料行业以471亿美元的交易额，在中国企业境外并购中占48.2%市场份额，排名居首。传媒娱乐行业交易额同比实现三位数的增长，占据20.1%的市场份额，主要源于安邦保险集团对美国喜达屋酒店集团HOT.N141亿美元的竞价收购，其竞标对手万豪集团(MAR.O)于2015年11月宣布以130亿美元竞价收购喜达屋酒店集团。

中国企业在欧洲及美国的并购总额升至历史最高水平。中国企业在欧洲的并购总额达到539亿美元的历史新高，较去年同期增长262.8%。其中仅中化集团收购先正达一笔，便占据交易总额的86.9%。

今年迄今，中国企业对美国的跨境并购总额达386亿美元，约四倍于2015年的全年纪录（93亿美元），并超越了2013年133亿美元的年度纪录。前十大中资企业对美国企业的收购交易中，有五笔均发生在今年。其中传媒娱乐行业以50.8%的份额拔得市场头筹，交易总额为196亿美元。

与去年同期的强劲开局（921亿美元）相比，今年一季度中国境内并购有所放缓，交易金额下滑8.0%至847亿美元。其中，高科技行业占据29.9%的市场份额，交易总额同比上涨74.9%达253亿美元。工业、房地产及零售行业实现同比增长，并分别占得17.5%、11.1%及4.4%的市场份额。而其他行业均有所回落。

而外资入境并购开局不利，总额较去年同期回落61.6%至70亿美元，创下2012年（38亿美元）以来最低水平。

外资入境并购多聚焦传媒娱乐行业，以32亿美元的交易额占据市场45.9%的份额，主受新加坡Amare投资管理集团对绿地集团(600606.SS)持有的19个境内及海外酒店资产的收购推动。Amare投资管理集团是新加坡荣耀基金管理集团的特殊目的实体，该笔交易对价达32亿美元。此外，金融行业及能源电力行业位列其后，分别占据17.4%和12.5%的市场份额。

并购交易脱离不了投资银行的协助。在今年来已宣布的涉中资并购交易中，高盛(GS.N)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和汇丰排在前三位。其中高盛参与六项并购交易，规模总计达614.7亿美元。（完）