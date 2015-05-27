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中国财经 | 2015年 5月 27日 星期三 14:33 BJT

中国财政部与亚行完成塔城边境城镇项目谈判 总投资17.29亿元

路透北京5月27日 - 中国财政部周三宣布，完成与亚洲开发银行完成新疆塔城边境城镇发展项目谈判，项目总投资约17.29亿元人民币，拟利用亚行贷款1.5亿美元，其余资金由地方配套解决。

财政部网站刊登的新闻稿称，该项目建设地点位于新疆塔城地区，涉及塔城市、额敏县、托里县和裕民县，主要建设内容包括：新改建道路，新建供水管网，新建排水管网，新建供热管网及换热站，治理河道，种植防护林，建设防洪抢险道路和跨河交通桥梁，以及购置环卫设备和车辆等。

该项目的实施将改善新疆塔城边境地区城镇环境和基础设施条件，促进当地经济社会发展和稳定。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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