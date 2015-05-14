中国国务院：不再保留非行政许可审批 外债额度等49事项取消

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--5月12日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透北京5月14日 - 为进一步简政放权，中国国务院周四发文决定取消49项非行政许可审批事项；将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项，今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。
中国政府网刊登的决定称，取消的49项非行政许可审批事项包括:企业发行外债额度、铁路基本建设项目、出口退（免）税资格认定、食盐生产限额年度计划、天然气商品量分配计划等。
审批部门要明确政府内部审批的权限、范围、条件等，严格限制自由裁量权，深入推进简政放权、放管结合。
国务院5月6日常务会议曾提出，要在去年大幅减少各部门非行政许可审批事项的基础上，彻底取消这一审批类别。（完）
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(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)