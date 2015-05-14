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中国财经 | 2015年 5月 14日 星期四 11:05 BJT

中国国务院：不再保留非行政许可审批 外债额度等49事项取消

路透北京5月14日 - 为进一步简政放权，中国国务院周四发文决定取消49项非行政许可审批事项；将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项，今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。

中国政府网刊登的决定称，取消的49项非行政许可审批事项包括:企业发行外债额度、铁路基本建设项目、出口退（免）税资格认定、食盐生产限额年度计划、天然气商品量分配计划等。

审批部门要明确政府内部审批的权限、范围、条件等，严格限制自由裁量权，深入推进简政放权、放管结合。

国务院5月6日常务会议曾提出，要在去年大幅减少各部门非行政许可审批事项的基础上，彻底取消这一审批类别。（完）

浏览全文，请点选政府网：here

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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