中国国务院：不再保留非行政许可审批 外债额度等49事项取消

路透北京5月14日 - 为进一步简政放权，中国国务院周四发文决定取消49项非行政许可审批事项；将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项，今后不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。

中国政府网刊登的决定称，取消的49项非行政许可审批事项包括:企业发行外债额度、铁路基本建设项目、出口退（免）税资格认定、食盐生产限额年度计划、天然气商品量分配计划等。

国务院5月6日常务会议曾提出，要在去年大幅减少各部门非行政许可审批事项的基础上，彻底取消这一审批类别。（完）