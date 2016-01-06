中国国务院：完善激励问责机制促勤政有为 对整改有力地区免督查

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月6日 - 中国国务院周三决定，根据督查情况完善激励和问责机制，以奖惩分明促勤政有为，奖励措施包括对相关地区2016年“免督查”，给予新增建设用地计划指标支持，减少企业债审批环节等。
中国政府网微博刊登的国务院常务会议内容称，决定对去年推进棚改和重大项目建设、盘活存量资金和闲置土地等经济社会发展工作做得好的四省市，对落实重点政策成效明显的20个地市、20个县区，对督查发现问题整改有力的六个省级政府，给予通报表扬并采取激励措施。
对于上述地区，在2016年实行“免督查”，国家在资金上对这些地区重点项目建设给予额外支持；督查收回的中央预算内投资和专项转移支付沉淀资金，全部用于奖励这些地区发展。
同时，对这些地区的企业申请发行企业债减少审批环节，并统筹实际需求，对这些地区相应给予新建建设用地计划指标支持。
国务院称，近期将聚焦公租房闲置、民生项目资金结存、安全生产隐患整改不力等方面不落实、不作为问题，对多名干部分别采取开除、撤职、降职、记过等方式予以问责。对问题突出的部分省级政府职能部门和地市政府负责同志进行约谈。
在推动外贸发展方面，国务院决定在东中西部选择一批基础条件好、进出口和电子商务规模较大城市，新设跨境电子商务综合试验区。
试验区将复制推广中国（杭州）跨境电子商务试验区相关政策体系和管理制度，如构建一站式金融服务体系、建设线上“单一窗口”线下“综合园区”平台，政府部门间实现信息互换、监管互认、执法互助等，为跨境电子商务打造完整产业链和生态圈。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。