中国国务院：完善激励问责机制促勤政有为 对整改有力地区免督查

路透北京1月6日 - 中国国务院周三决定，根据督查情况完善激励和问责机制，以奖惩分明促勤政有为，奖励措施包括对相关地区2016年“免督查”，给予新增建设用地计划指标支持，减少企业债审批环节等。

中国政府网微博刊登的国务院常务会议内容称，决定对去年推进棚改和重大项目建设、盘活存量资金和闲置土地等经济社会发展工作做得好的四省市，对落实重点政策成效明显的20个地市、20个县区，对督查发现问题整改有力的六个省级政府，给予通报表扬并采取激励措施。

对于上述地区，在2016年实行“免督查”，国家在资金上对这些地区重点项目建设给予额外支持；督查收回的中央预算内投资和专项转移支付沉淀资金，全部用于奖励这些地区发展。

同时，对这些地区的企业申请发行企业债减少审批环节，并统筹实际需求，对这些地区相应给予新建建设用地计划指标支持。

国务院称，近期将聚焦公租房闲置、民生项目资金结存、安全生产隐患整改不力等方面不落实、不作为问题，对多名干部分别采取开除、撤职、降职、记过等方式予以问责。对问题突出的部分省级政府职能部门和地市政府负责同志进行约谈。

在推动外贸发展方面，国务院决定在东中西部选择一批基础条件好、进出口和电子商务规模较大城市，新设跨境电子商务综合试验区。

试验区将复制推广中国（杭州）跨境电子商务试验区相关政策体系和管理制度，如构建一站式金融服务体系、建设线上“单一窗口”线下“综合园区”平台，政府部门间实现信息互换、监管互认、执法互助等，为跨境电子商务打造完整产业链和生态圈。（完）