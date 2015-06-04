中国中央和各地区每年分别给企业减负逾400亿及1000亿元

路透北京6月4日 - 中国工业和信息化部报告显示，2014年中国实施取消或暂停征收企业12项收费，对小微企业免征47项收费等多项措施，每年可减轻企业负担400多亿元；各地区取消、停征、减免的涉企行政事业性收费和政府性基金项目共计600余项，每年可减轻企业负担超过1,000亿元。

新华社周四引述工信部《涉企收费情况评估报告》称，报告建议继续完善收费目录清单制度，减免或取消不合理的收费项目，并加快出台保护企业的法律法规，将减轻企业负担由以行政手段为主转到以法律手段为主的轨道上来，实现依法减负。

报导并援引工信部上述报告发布会称，将“中小企业信用担保机构免征营业税审批”非行政许可审批事项取消，至此不再保留“非行政许可审批”这一类别。

评估报告显示，尽管规范涉企收费工作取得成效，但个别部门和地区涉企收费仍然存在公示不到位、不彻底现象，距离“明明白白”缴费存在差距。企业普遍反映，隐性和强制性质的行政审批中介服务收费严重加重企业负担，涉及垄断领域的收费行为仍然存在。

“比如银行收费不够透明，对企业贷款时存在变相征收担保费、咨询费等问题，增加企业的融资成本。”报导引述中国中小企业发展促进中心主任秦志辉说，很多中小企业的融资成本达15%至20%。此外，电力、港口、进出口等领域也存在垄断收费现象。（完）

(发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)

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