中国亿赞普欲最快1-2年内赴美上市

路透上海7月20日电---广告及商业智能服务商中国亿赞普公司(IZP)高层周五表示,公司营收已进入快速成长期,最快1-2年内赴美上市.

公司创始人,董事长兼首席执行官(CEO)罗峰在接受专访时指出,公司的全球布局仍在继续完善,这需要大量投入.继去年4月公司进行一轮私募融资後,公司在一两年後会考虑新一轮融资,有可能会采取公开上市筹资的方式.

"我们要服务于全球客户,未来肯定要走上市的路...我们会在美国上市."他说.

罗峰透露,去年私募融资时,投资人给予亿赞普的估值已达10亿美元,那时公司还未进入海外市场.随着公司这一年来海外市场的不断拓展,公司的潜在价值亦在大幅提升.

成立四年的亿赞普,於2010年起实现盈亏平衡开始盈利.罗峰指出,今年公司营收将达1亿美元,明年有望翻倍成长.

亿赞普的业务模式是从合作的电信运营商获得海量原始数据,从中提炼出有价值信息,以方便企业准确投放广告及进行电子商务.业务与之相似的美国数据软件提供商Splunk(SPLK.O)今年4月在纳斯达克上市,融资2.3亿美元,目前股价较其发行价涨七成.(完)

--发稿 林琦 审校 屈桂娟

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