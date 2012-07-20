中国亿赞普欲最快1-2年内赴美上市

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海7月20日电---广告及商业智能服务商中国亿赞普公司(IZP)高层周五表示,公司营收已进入快速成长期,最快1-2年内赴美上市.
公司创始人,董事长兼首席执行官(CEO)罗峰在接受专访时指出,公司的全球布局仍在继续完善,这需要大量投入.继去年4月公司进行一轮私募融资後,公司在一两年後会考虑新一轮融资,有可能会采取公开上市筹资的方式.
"我们要服务于全球客户,未来肯定要走上市的路...我们会在美国上市."他说.
罗峰透露,去年私募融资时,投资人给予亿赞普的估值已达10亿美元,那时公司还未进入海外市场.随着公司这一年来海外市场的不断拓展,公司的潜在价值亦在大幅提升.
成立四年的亿赞普,於2010年起实现盈亏平衡开始盈利.罗峰指出,今年公司营收将达1亿美元,明年有望翻倍成长.
亿赞普的业务模式是从合作的电信运营商获得海量原始数据,从中提炼出有价值信息,以方便企业准确投放广告及进行电子商务.业务与之相似的美国数据软件提供商Splunk(SPLK.O)今年4月在纳斯达克上市,融资2.3亿美元,目前股价较其发行价涨七成.(完)
--发稿 林琦 审校 屈桂娟
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