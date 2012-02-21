美国发电商爱依斯计划出售中国业务资产--消息（更新版）

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
(新增细节)
路透香港2月21日电---三位消息人士告诉路透,全球性发电企业--美国爱依斯(AES Corp)(AES.N)已启动程序,将中国业务部分或完全出售,交易价值约为3-4亿美元.
消息人士称,爱依斯近期已聘请一家投行担任交易顾问.其它细节尚未可知.爱依斯是在1990年代初期成为首家进入中国市场的美国发电商.
"这宗交易已进入市场."消息人士之一表示.
这些消息人士均要求匿名,因未被授权告知媒体.AES的中国与美国高层无法立即置评.
爱依斯退出中国的计划凸显出中国电力行业运营环境颇具挑战.由于电价由政府制定,煤电企业基本没有定价权,无法完全将燃料成本涨幅转嫁给终端消费者.
根据其网站,爱依斯在中国有15家发电厂,总装机容量为2,964兆瓦,员工人数超过200人.
根据去年11月的公司介绍,爱依斯在中国的业务包括在河北、江苏、四川及浙江等省份经营天然气及煤炭发电厂、水力发电站及风力发电.
根据介绍资料,公司在合资事业占有748兆瓦,其中120兆瓦是风力发电,525兆瓦是煤炭发电.其余则是水力和天然气发电.
中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]于2009年以16亿美元收购了爱依斯15%的股权.
目前还不清楚谁将买下这些资产,但在中国有相对较大电力投资的海外投资者,包括有中电控股(0002.HK)及由富商李嘉诚掌控的电能实业(0006.HK).
国内电力公司像是国营的华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)(HNP.N)及大唐发电(0991.HK)(601991.SS)也在中国经济快速成长之际扩大发电容量.(完)
--编译 隋芬/戴素萍;审校 蔡美珍
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