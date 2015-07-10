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时事要闻 | 2015年 7月 10日 星期五 18:34 BJT

习近平表示愿继续向阿富汗提供安全物资和培训援助

路透北京7月10日 - 中国国家主席习近平周五会见阿富汗总统加尼时表示，中方愿继续向阿方提供安全物资和培训援助。

习近平在俄罗斯会晤加尼时称：“加强安全合作符合中阿两国共同利益。中方愿继续向阿方提供安全物资、技术、装备、培训援助。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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