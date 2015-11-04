中国国家副主席李源潮访问阿富汗 承诺提供援助和支持

路透喀布尔11月3日（记者 Michael Martina/Mirwais Harooni） - 中国国家副主席李源潮周二表示，将向阿富汗提供基础设施和安全支持；并在访问阿富汗期间签署数项协议。

李源潮对阿富汗总统加尼称，中国今年将提供5亿元人民币用于建设低价住宅。

“中国愿帮助阿富汗制定基础设施发展规划，加强同周边国家互联互通，”李源潮在阿富汗国家电视播出的讲话中称。

加尼表示，资金将帮助在喀布尔建设1万栋民宅，中国还将提供特别安全设备，用以扫描进入首都喀布尔的车辆。

“两个致力于和平与稳定的国家面临地区和国际恐怖主义的威胁，”加尼的评论也在电视上播出。

“我们的讨论基于如何控制和消除这些干扰地区稳定、繁荣和合作的不详现象，”加尼说道，并称中国是给阿富汗带来和平的因素。（完）