中国国家副主席李源潮访问阿富汗 承诺提供援助和支持

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透喀布尔11月3日（记者 Michael Martina/Mirwais Harooni） - 中国国家副主席李源潮周二表示，将向阿富汗提供基础设施和安全支持；并在访问阿富汗期间签署数项协议。
李源潮对阿富汗总统加尼称，中国今年将提供5亿元人民币用于建设低价住宅。
“中国愿帮助阿富汗制定基础设施发展规划，加强同周边国家互联互通，”李源潮在阿富汗国家电视播出的讲话中称。
加尼表示，资金将帮助在喀布尔建设1万栋民宅，中国还将提供特别安全设备，用以扫描进入首都喀布尔的车辆。
“两个致力于和平与稳定的国家面临地区和国际恐怖主义的威胁，”加尼的评论也在电视上播出。
“我们的讨论基于如何控制和消除这些干扰地区稳定、繁荣和合作的不详现象，”加尼说道，并称中国是给阿富汗带来和平的因素。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。