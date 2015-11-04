中国国家副主席李源潮访问阿富汗 承诺提供援助和支持

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔11月3日（记者 Michael Martina/Mirwais Harooni） - 中国国家副主席李源潮周二表示，将向阿富汗提供基础设施和安全支持；并在访问阿富汗期间签署数项协议。
李源潮对阿富汗总统加尼称，中国今年将提供5亿元人民币用于建设低价住宅。
“中国愿帮助阿富汗制定基础设施发展规划，加强同周边国家互联互通，”李源潮在阿富汗国家电视播出的讲话中称。
加尼表示，资金将帮助在喀布尔建设1万栋民宅，中国还将提供特别安全设备，用以扫描进入首都喀布尔的车辆。
“两个致力于和平与稳定的国家面临地区和国际恐怖主义的威胁，”加尼的评论也在电视上播出。
“我们的讨论基于如何控制和消除这些干扰地区稳定、繁荣和合作的不详现象，”加尼说道，并称中国是给阿富汗带来和平的因素。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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