中国国家主席习近平承诺提供600亿美元融资支持非洲发展

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透约翰尼斯堡12月4日 - 中国国家主席习近平周五在一场峰会上向非洲国家领袖表示，中国将提供600亿美元资助非洲发展，提出中国希望建立对等关系的计划。
习近平共同主持一场中国非洲合作论坛，非洲多个国家领袖皆出席，习近平提出一项由中国推动的10点发展计划。
他表示，为确保10项合作计划成功实现，中国决定提供总额600亿美元的融资支持。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。