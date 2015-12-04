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时事要闻 | 2015年 12月 4日 星期五 17:09 BJT

中国国家主席习近平承诺提供600亿美元融资支持非洲发展

路透约翰尼斯堡12月4日 - 中国国家主席习近平周五在一场峰会上向非洲国家领袖表示，中国将提供600亿美元资助非洲发展，提出中国希望建立对等关系的计划。

习近平共同主持一场中国非洲合作论坛，非洲多个国家领袖皆出席，习近平提出一项由中国推动的10点发展计划。

他表示，为确保10项合作计划成功实现，中国决定提供总额600亿美元的融资支持。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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