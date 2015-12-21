津巴布韦称中国将免除其4,000万美元债务 扩大人民币使用

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透哈拉雷12月21日 - 津巴布韦财政部长Patrick Chinamasa周一称，中国将免除该国大约4,000万美元今年到期的债务，津方希望随着双边贸易的扩大，可进一步促进在其国内经济中使用人民币。
Chinamasa称，中国和津巴布韦正在协商免除债务的最终规模。
“他们(中国)表示将免除我国在今年到期的债务，目前，经初步计算，我们预计免除规模约为4,000万美元，”Chinamasa在一份声明中称。
Chinamasa称，津巴布韦计划扩大人民币在当地的使用。该国央行去年将人民币纳入国内所用货币篮子，其他货币还有美元、英镑和南非兰特。
他表示，一开始来自中国的游客可使用人民币支付服务，津巴布韦可使用人民币支付所欠中国贷款。他并称，两国央行已经在就人民币清算系统进行协商。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)