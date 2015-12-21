津巴布韦称中国将免除其4,000万美元债务 扩大人民币使用

路透哈拉雷12月21日 - 津巴布韦财政部长Patrick Chinamasa周一称，中国将免除该国大约4,000万美元今年到期的债务，津方希望随着双边贸易的扩大，可进一步促进在其国内经济中使用人民币。

Chinamasa称，中国和津巴布韦正在协商免除债务的最终规模。

“他们(中国)表示将免除我国在今年到期的债务，目前，经初步计算，我们预计免除规模约为4,000万美元，”Chinamasa在一份声明中称。

Chinamasa称，津巴布韦计划扩大人民币在当地的使用。该国央行去年将人民币纳入国内所用货币篮子，其他货币还有美元、英镑和南非兰特。

他表示，一开始来自中国的游客可使用人民币支付服务，津巴布韦可使用人民币支付所欠中国贷款。他并称，两国央行已经在就人民币清算系统进行协商。(完)