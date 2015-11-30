中非论坛峰会开幕在即 非洲国家将关注债务问题

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透约翰内斯堡11月29日（记者 James Macharia） - 一些非洲国家可能寻求与中国重新协商现有债务的偿还，帮助支撑其受油价和商品价格下跌冲击的经济，但不会在本周举行的中非合作论坛峰会上拒绝中国新的贷款提议。
非洲国家还将寻求中国对生产出口产品的工厂加大投资；非洲长期被视为中国商品和能源的一大来源，中国对非洲的公路和铁路进行了投资。
中国国家主席习近平将于12月1-2日访问津巴布韦，12月2-3日访问南非，随后将共同主持在南非举行的中非合作论坛峰会，一些非洲国家首脑料出席。
专家预计，尽管自身经济放缓，但中国将提出新的贷款和贸易提议。
“非洲的关键主题是非洲欠中国的债务越来越多，以及中国的国内刺激如何能重新点燃商品需求，从而帮助非洲偿还债务并进行工业化，”德勤新兴市场和非洲执行董事Martyn Davies说道。
“再提供100亿美元的贷款不会拉动真正的发展，发展要靠非洲国家将知识产权制度化，而不是仅仅投资矿山和公路。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。