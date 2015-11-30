中非论坛峰会开幕在即 非洲国家将关注债务问题

路透约翰内斯堡11月29日（记者 James Macharia） - 一些非洲国家可能寻求与中国重新协商现有债务的偿还，帮助支撑其受油价和商品价格下跌冲击的经济，但不会在本周举行的中非合作论坛峰会上拒绝中国新的贷款提议。

非洲国家还将寻求中国对生产出口产品的工厂加大投资；非洲长期被视为中国商品和能源的一大来源，中国对非洲的公路和铁路进行了投资。

中国国家主席习近平将于12月1-2日访问津巴布韦，12月2-3日访问南非，随后将共同主持在南非举行的中非合作论坛峰会，一些非洲国家首脑料出席。

专家预计，尽管自身经济放缓，但中国将提出新的贷款和贸易提议。

“非洲的关键主题是非洲欠中国的债务越来越多，以及中国的国内刺激如何能重新点燃商品需求，从而帮助非洲偿还债务并进行工业化，”德勤新兴市场和非洲执行董事Martyn Davies说道。

“再提供100亿美元的贷款不会拉动真正的发展，发展要靠非洲国家将知识产权制度化，而不是仅仅投资矿山和公路。”（完）