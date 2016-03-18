中国驻埃塞俄比亚大使：中国经济放缓不会影响600亿美元非洲投资

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透亚的斯亚贝巴3月16日（记者 Aaron Maasho） - 中国驻埃塞俄比亚大使腊翊凡称，中国经济放缓不会影响中国对非洲发展项目的600亿美元投资。
他对路透表示，非洲甚至可能受益，因为中国企业在中国经济调整时会寻找投资机会。
“尽管存在疑虑，但我可以告诉你，中国的相关政府部门、发展银行和保险公司正在与非洲相关机构协商如何实现这个宏伟的计划，”腊翊凡在亚的斯亚贝巴说道。
“请拭目以待中非领导人在约翰内斯堡打造的合作框架，”腊翊凡周二晚间说道。
“尽管中国经济正在调档，过去30年里引领中国基础设施腾飞的主要行业需要找到（投资）的地方，”腊翊凡表示。“最理想的投资地点在哪呢？非洲国家。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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