分析：中国企业非洲开发战略不改 但料将更加谨慎

在经历了绑架、没收货物和高管被逐等一系列事件後，中国石油和大宗商品企业在非洲的运营会更为谨慎。

路透北京2月24日电(记者 David Stanway)---在经历了绑架、没收货物和高管被逐等一系列事件後，中国石油和大宗商品企业在非洲的运营会更为谨慎。

但他们绝不会撤出非洲。

如果不出意外，中国还将加大在非洲的开发力度，这里拥有丰富的资源，只是政治局势不够稳定。为了满足经济快速发展形成的资源需求，中资企业需要走出国门，在全球范围寻觅资源。

任何重要变化都是换汤不换药，预计中国投资者在非洲大陆将采取略显温和的方式，并与其他外国企业加强合作。

一位驻北京的石油企业高管说：“中国企业开始投资非洲时，更多出於国有能源企业高层的政治需要。”

“因此，当时以一种非常仓促和激进的方式到非洲投资……但是现在来看，我想他们在作尽职调查和投资决定时会更加谨慎。”

苏丹近来发生的事件让中国企业明白，作为在非洲大陆的巨型政治化投资者将面对何等风险。去年，中国进口原油的24%源於非洲。

上月，苏丹的反政府武装绑架了29名中国公司员工，明显将这些人质作为政治谈判的筹码。这也是在苏丹发生的第四起绑架中国人事件。

中国石油企业还卷入了苏丹和南苏丹的石油纷争，结果是南苏丹将中国-马来西亚石油合资公司Petrodar负责人驱逐出境。

随着中国企业到海外寻求获利和原材料，类似问题已经愈发增多，诸如约25名中国水泥厂工人在埃及遭到贝都因人绑架，在赞比亚和津巴布韦投资的矿业公司发生多起罢工事件，当地工人要求改善薪金和工作条件。

专家表示，鉴於中国不可能撤回对非洲的投资，那麽就必须学会更好地驾驭该地区的不利局面。

中国国有能源和矿业公司往往试图超然世外，称他们与员工或少数民族的纠纷是当地政府的责任，但专家表示中资公司应提高公关能力。

北京大学教授查道炯表示：“他们与政府的关联过於密切，却并未尽力向当地民众和国内外的非政府组织展现工作成果。”

众达律师事务所(Jones Day)合伙人、能源交易专家Michael Arruda表示，最起码，中国必须努力改善在非洲运营项目的安全。

“中国不会改变其非洲战略。石油在哪里，他们就会去哪里。你不能说你想去加利福尼亚那样的好地方，那里没有大量资源蕴藏。相比之下，非洲的资源潜力依然巨大。”

“但我认为，中国对在非洲项目的运营安全将更为谨慎。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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