中国人大和政协十二届三次会议日程表（3月9日-15日）

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
3/9(一)
09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用
11:00 国家工商总局局长张茅就商事制度改革相关问题答记者问
15:00 政协会议第二次全体会议
15:00 全国人大常委会法工委负责人就立法法修改与立法工作相关问题答记者问
3/10(二)
09:00 政协会议第三次全体会议
10:00 人社部长尹蔚民答记者问
14:30 尹中卿等5名全国人大专委会负责人答记者问
16:30 国家安监总局局长杨栋梁答记者问
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问
15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协会议闭幕会
3/15(日)
09:00 人大闭幕会 总理答记者问
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
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