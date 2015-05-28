中国农业部：到2020年建成8亿亩旱涝保收高标准农田

路透北京5月28日 - 中国农业部发布全国农业可持续发展规划(2015—2030年)，到2020年建成8亿亩旱涝保收高标准农田，确保耕地保有量在18亿亩以上，确保基本农田不低于15.6亿亩，划定永久基本农田。

刊登在农业部官网的规划称，推动投资重点向保障国家粮食安全和主要农产品供给、推进农业可持续发展倾斜，构建多元化投入机制，推行第三方运行管理、政府购买服务、成立农村环保合作社等方式，将农业环境问题治理列入利用外资、发行企业债券的重点领域。

规划提出，推进农业水价改革，制定水权转让、交易制度，建立合理的农业水价形成机制，推行阶梯水价。建立农业碳汇交易制度，促进低碳发展。同时探索建立第三方治理模式，实现市场化有偿服务。

引导企业投资境外农业，培育具有国际竞争力的粮棉油等大型企业，支持到境外特别是与周边国家开展互利共赢的农业生产和贸易合作。

规划将全国划分为三大区域，梯次推进、分类施策，其中东北区、黄淮海区、长江中下游区和华南区主要生产农产品，农业生产条件好，是优先发展区。西北及长城沿线区、西南区农业生态特色鲜明，但水土配置错位，农业基础设施相对薄弱，规划为适度发展区。青藏区和海洋渔业区，在生态保护与建设方面具有特殊重要的战略地位，规划为保护发展区，其开发有所限制。

规划提出了2015-2030年推进农业可持续发展的五项重点任务，规划将全国划分为三大区域，梯次推进、分类施策。包括优化发展布局，稳定提升农业产能。保护耕地资源，促进农田永续利用等。（完）

(发稿 王蕾； 审校 沈燕/杨淑祯)

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