推进农业供给侧结构性改革 保持农民持续增收--一号文件

一号文件称，在经济发展新常态、资源环境约束趋紧的大背景下，如何促进农民收入稳定较快增长并确保如期实现全面小康，如何加快转变农业发展方式以确保粮食等重要农产品实现有效供给，如何提升农业竞争力赢得参与国际市场竞争的主动权，已成为农业农村发展必须完成和破解的历史任务和现实难题。