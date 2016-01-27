版本:
中国
中国财经 | 2016年 1月 27日 星期三 18:36 BJT

推进农业供给侧结构性改革 保持农民持续增收--一号文件

路透北京1月27日 - 新华社周三公布2016年中国中央一号文件，连续13年聚焦“三农”（农业、农村和农民），提出推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收。

一号文件称，在经济发展新常态、资源环境约束趋紧的大背景下，如何促进农民收入稳定较快增长并确保如期实现全面小康，如何加快转变农业发展方式以确保粮食等重要农产品实现有效供给，如何提升农业竞争力赢得参与国际市场竞争的主动权，已成为农业农村发展必须完成和破解的历史任务和现实难题。

该文件题为《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》，包括持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长等六部分内容。

文件强调，要用发展新理念破解“三农”新难题，厚植农业农村发展优势，加大创新驱动力度，走产出高效、产品安全资源节约、环境友好的农业现代化道路。

去年12月底召开的中国中央农村工作会议已指出，要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐