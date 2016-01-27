推进农业供给侧结构性改革 保持农民持续增收--一号文件

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月27日 - 新华社周三公布2016年中国中央一号文件，连续13年聚焦“三农”（农业、农村和农民），提出推进农业供给侧结构性改革，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收。
一号文件称，在经济发展新常态、资源环境约束趋紧的大背景下，如何促进农民收入稳定较快增长并确保如期实现全面小康，如何加快转变农业发展方式以确保粮食等重要农产品实现有效供给，如何提升农业竞争力赢得参与国际市场竞争的主动权，已成为农业农村发展必须完成和破解的历史任务和现实难题。
该文件题为《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》，包括持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长等六部分内容。
文件强调，要用发展新理念破解“三农”新难题，厚植农业农村发展优势，加大创新驱动力度，走产出高效、产品安全资源节约、环境友好的农业现代化道路。
去年12月底召开的中国中央农村工作会议已指出，要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)