中国明年将进一步扩大土地承包经营权确权登记颁证试点

路透北京12月23日 - 新华社周二引述全国农业工作会议内容称，2015年中国土地承包经营权确权登记颁证试点将进一步扩大，再选择8-10个省份开展整省试点，其他省份每个地市选择一个县开展整县试点，覆盖面积达到5亿亩左右。

报导并引述农业部部长韩长赋在会上的话表示，要积极稳妥推进土地有序流转，严禁在土地流转中定任务、下指标、将流转面积和比例纳入绩效考核。鼓励发展多种形式的土地经营权流转市场和服务平台，加强纠纷调解仲裁体系建设。

另外，还将出台管理文件，建立工商企业租赁农户承包地的资格审查、项目审核和风险保障金制度，维护农民权益。

新华社另一报导并引述全国农业工作会议称，明年将扩大农产品初加工设施补助范围和规模，大力发展贮藏、保鲜、分等分级、包装、运销等。

报导引述的数据显示，2014年中国土地承包经营权确权登记颁证试点工作稳步推进，在山东、四川、安徽三省开展了整省试点，加上其他各省整县试点，目前试点覆盖面积已达3.3亿亩。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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