农产品目标价格试点今年不扩大 政策会更有弹性

路透北京1月14日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任韩俊透露，中国农产品目标价格的政策还是继续搞好大豆、棉花的试点，今年没有扩大目标价格制度试点的计划，但政策会更有弹性，以防止农产品价格大起大落。

农民日报援引身兼中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊在“国研智库论坛·新年论坛2015”上的演讲称，大豆、棉花的目标价格试点进行只有一年时间，需要继续搞好试点，今年没有扩大试点的计划，小麦还是实行最低收购价，有些产品实行临时收储政策，政策会更加富有弹性。

“制定目标价格改革试点的最大变化是棉花、大豆的价格向市场的均衡价格回归，市场真正开始发挥价格形成的决定性作用。”韩俊分析，目标价格试点有利于控制库存的过快增长，避免产生巨额的潜亏。

统计数据显示，2013年中国棉花的库存已达到1,148万吨，占全球棉花库存量的60%，财政负担非常重。

去年，根据中央的部署，东北三省和内蒙古启动大豆目标价格试点，新疆进行了棉花目标价格试点。

韩俊介绍，试点后，对试点的评估、跟踪一直在进行，现在试点中遇到的问题在设计方案时都想到了，解决这些问题也有预案。比如棉花，市场价为每吨1.3万-1.4万元人民币，目标价格是每吨1.98万元，相当于每吨棉花财政要补贴6,000元左右。

韩俊指出，农产品价格的天花板并非钢板一块，这个天花板是可以调控的，可以降下来的，现在棉花天花板是降下来了。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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