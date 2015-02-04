中国今年将保持粮食播种面积和产量基本稳定 推进农村改革

中国央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架 企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
路透北京2月4日 - 中国农业部表示，2015年将稳定发展粮食生产，将保持粮食播种面积和产量基本稳定。力争粮食产量在5.5亿吨以上，农民收入增幅则保持在7%以上。
农业部网站周三刊登相关意见称，今年还将推进农村改革，引导土地经营权有序流转，发展适度规模经营，并扩大土地承包经营权确权登记颁证试点，争取试点覆盖面积达5亿亩左右。
今年加强农业综合生产能力建设和资源环境保护，推进农业可持续发展。推动划定永久基本农田，坚决执行最严格的耕地保护制度和集约节约用地制度。
在促进农民增收上，意见提出优化农产品市场调控。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，鼓励多元市场主体入市收购。推动完善玉米、油菜籽、食糖临时收储政策，优化政策设计，防止出现滞销卖难。
2014年中国粮食生产实现十一连增，总产量达到6.071亿吨，比上年增长0.9%。当年农村居民人均可支配收入10,489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。
农村改革也将在今年获得进展，根据农业部意见，巩固已有土地承包经营权确权登记颁证试点成果，全国再选择9个省份开展整省试点，其他省份每个市（地、州）选择1个县（市、区）开展整县推进试点，争取试点覆盖面积达到5亿亩左右。
还要推进农村集体产权制度改革。探索农村集体所有制有效实现形式，确认集体经济组织成员身份，明晰集体资产权属关系，激活农村各类生产要素，建立符合市场经济要求的农村集体经济运行新机制。
中国上周日发布2015年中央一号文件，连续第12年聚焦“三农”（农业、农村和农民）。文件表示，将稳步推进农村土地制度改革试点，推进农村集体产权制度改革；未来并将推动金融资源继续向“三农”倾斜，开展信贷资产质押再贷款试点，提供更优惠的支农再贷款利率。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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