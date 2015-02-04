中国今年将保持粮食播种面积和产量基本稳定 推进农村改革

路透北京2月4日 - 中国农业部表示，2015年将稳定发展粮食生产，将保持粮食播种面积和产量基本稳定。力争粮食产量在5.5亿吨以上，农民收入增幅则保持在7%以上。

农业部网站周三刊登相关意见称，今年还将推进农村改革，引导土地经营权有序流转，发展适度规模经营，并扩大土地承包经营权确权登记颁证试点，争取试点覆盖面积达5亿亩左右。

今年加强农业综合生产能力建设和资源环境保护，推进农业可持续发展。推动划定永久基本农田，坚决执行最严格的耕地保护制度和集约节约用地制度。

在促进农民增收上，意见提出优化农产品市场调控。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，鼓励多元市场主体入市收购。推动完善玉米、油菜籽、食糖临时收储政策，优化政策设计，防止出现滞销卖难。

2014年中国粮食生产实现十一连增，总产量达到6.071亿吨，比上年增长0.9%。当年农村居民人均可支配收入10,489元，比上年增长11.2%，扣除价格因素实际增长9.2%。

农村改革也将在今年获得进展，根据农业部意见，巩固已有土地承包经营权确权登记颁证试点成果，全国再选择9个省份开展整省试点，其他省份每个市（地、州）选择1个县（市、区）开展整县推进试点，争取试点覆盖面积达到5亿亩左右。

还要推进农村集体产权制度改革。探索农村集体所有制有效实现形式，确认集体经济组织成员身份，明晰集体资产权属关系，激活农村各类生产要素，建立符合市场经济要求的农村集体经济运行新机制。

中国上周日发布2015年中央一号文件，连续第12年聚焦“三农”（农业、农村和农民）。文件表示，将稳步推进农村土地制度改革试点，推进农村集体产权制度改革；未来并将推动金融资源继续向“三农”倾斜，开展信贷资产质押再贷款试点，提供更优惠的支农再贷款利率。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。