中国官媒称要防止工商资本在农村建设中走偏产生的负效应

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月28日 - 中国官媒新华社周四称，城市工商资本下乡参与农村建设，部分解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但要防范工商资本走偏产生“负效应”。应尊重农民在土地经营与流转中的主体地位。
新华社发表评论文章称，土地流转和规模经营需要资本参与，城市工商资本下乡参与农村建设，一定程度上解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但资本的逐利天性使得一些工商资本下乡片面追求利润。
文章称，“一些工商资本‘心术不正’，到农村‘挂羊头卖狗肉’，以农业为名大搞非农建设。这不仅破坏宝贵的耕地资源，更危及国家的18亿亩耕地红线。一些工商资本的“任性”也会成为影响农村社会和谐稳定的诱因。
地方政府不仅要看管好农业扶持资金的“钱袋子”，防范套取扶持资金，同时还要严守耕地保护“红线”。
国家主席习近平日前表示，要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。