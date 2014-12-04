今年粮食总产量同比增0.9% 实现“十一连增”--统计局

路透北京12月4日 - 中国国家统计局周四公布，2014年全国粮食总产量60,710万吨，同比增长0.9%，实现“十一连增”。其中谷物总产量同比增长0.8%。

据该局公布的全国粮食生产数据还显示，全国粮食播种面积比去年增长0.7%，粮食单位面积产量比上年提高0.2%。

统计局农村司高级统计师侯锐在解读数据时认为，今年粮食增产主要有三大原因：稳定的政策，科技的支撑以及总体灾情轻于上年。

“今年以来，中央继续出台一系列强农惠农政策，及早预拨农业‘四补贴’，及早发布小麦、稻谷最低收购价，继续实施产粮大县奖励政策，积极推进农业生产经营方式转变，注重培育新型农业生产主体等政策措施，进一步调动了多方面粮食生产积极性，促进粮食生产。”侯锐表示。

他并称，今年粮食增加的播种面积主要来源于种植结构调整，尤其是江淮、江汉一些地区减棉增麦，江汉等部分地区单季稻改为双季稻。

另外，侯锐认为，各地继续推广应用优良品种，加强田间管理，促进了粮食单产水平的提高。

针对今年河南辽宁等地的旱情，侯锐称，虽然今年局部地区灾情较重，尤其是北方地区遭受“卡脖旱”，秋粮生产受到影响，但综合看，今年的气候条件相对较好，灾情轻于上年。

“8月中旬以后多数受旱地区旱情解除或得到缓解，在一定程度上减轻了乾旱对玉米生产的影响。”他说。

据民政部门统计，今年1-9月，全国农作物受灾面积24,899千公顷，同比下降29%；绝收面积亦下降12%。

统计局此前公布，10月CPI同比上涨1.6%，涨幅仍处于2010年1月以来最低位；其中食品价格同比上涨2.5%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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