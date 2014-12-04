全国农村承包耕地流转面积占比升至28.8%--农业部

人民币窄幅整理近收平 美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透北京12月4日 - 中国农业部部长韩长赋周四表示，截至今年6月底，全国农村承包耕地流转面积达3.8亿亩，占承包耕地总面积的比例提高2.8个百分点至28.8%。
新华社援引韩长赋在农业部土地流转视频会上讲话称，近年来全国承包耕地流转比例提高幅度逐年扩大，去年流转比例提高了4.8个百分点，今年上半年又提高了2.8个百分点，今年上半年流转面积亦增加0.4亿亩。
韩长赋指出，引导农村土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营，是坚持和完善农村基本经营制度的迫切需要，是保障农民合法权益、解决好土地流转、规模经营中突出问题的迫切需要。
“要抓住稳定承包关系这一基础，确保土地经营权流转有序，把握好规模经营的度。”他说。
中国国务院此前曾表示，要鼓励创新农村土地流转形式，健全土地承包经营权登记制度，并稳步推进土地经营权抵押、担保试点，探索建立抵押资产处置机制。（完）
(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)