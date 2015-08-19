中国玉米临储政策将再执行一年--分析师

路透北京8月19日 - 据业内分析师称，中国将继续执行一年具有争议的玉米收储政策，然后才会完全放开玉米价格。中国是全球第二大玉米消费国。

外界原先预计，这一旨在提高农民收入的政策最早可能会在今年取消。在这一政策支持下，中国国内玉米价格较国际价格高出约50%，因此一些养殖场不得不减少国内玉米饲料，改用进口玉米或是更便宜的替代饲料。

“决定国内玉米价格的最终将是市场力量...这或许最早在2017年实现，”上海汇易咨询有限公司首席分析师李强称。

中国国家发展与改革委员会以及农业部上个月表示，要注重发挥市场形成价格的“决定性作用”。这表明当前的临储政策需要变革。

分析师表示，虽然10月份开始的新销售年度将继续执行收储政策，但收购规模或将减小，而玉米保护价可能也会下降，因为政府希望能平衡农民和下游加工业之间的利益。

分析师称，财政部和发改委认为玉米的国家保护价应较上年下降多达20%，至每吨1,800元人民币(约合296.75美元)。这些部门未立即回应置评请求。

但分析师表示，农业部反对如此大幅度的降价，因为这样做将给东北的玉米主产区带来问题。农业部也未立即对此发表评论。

分析师称，下调保护价将会提高中国玉米的竞争力，帮助亏损的下游企业复苏。

分析师还称，政府还计划通过严格控制质量来减少收购量。

上海汇易的李强称，保护价下调或导致玉米及玉米替代品进口减少30%以上。他预计明年进口量将从今年的3,000万吨降至2,000万吨。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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