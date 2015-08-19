中国玉米临储政策将再执行一年--分析师

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月19日 - 据业内分析师称，中国将继续执行一年具有争议的玉米收储政策，然后才会完全放开玉米价格。中国是全球第二大玉米消费国。
外界原先预计，这一旨在提高农民收入的政策最早可能会在今年取消。在这一政策支持下，中国国内玉米价格较国际价格高出约50%，因此一些养殖场不得不减少国内玉米饲料，改用进口玉米或是更便宜的替代饲料。
“决定国内玉米价格的最终将是市场力量...这或许最早在2017年实现，”上海汇易咨询有限公司首席分析师李强称。
中国国家发展与改革委员会以及农业部上个月表示，要注重发挥市场形成价格的“决定性作用”。这表明当前的临储政策需要变革。
分析师表示，虽然10月份开始的新销售年度将继续执行收储政策，但收购规模或将减小，而玉米保护价可能也会下降，因为政府希望能平衡农民和下游加工业之间的利益。
分析师称，财政部和发改委认为玉米的国家保护价应较上年下降多达20%，至每吨1,800元人民币(约合296.75美元)。这些部门未立即回应置评请求。
但分析师表示，农业部反对如此大幅度的降价，因为这样做将给东北的玉米主产区带来问题。农业部也未立即对此发表评论。
分析师称，下调保护价将会提高中国玉米的竞争力，帮助亏损的下游企业复苏。
分析师还称，政府还计划通过严格控制质量来减少收购量。
上海汇易的李强称，保护价下调或导致玉米及玉米替代品进口减少30%以上。他预计明年进口量将从今年的3,000万吨降至2,000万吨。(完)
(编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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