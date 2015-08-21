今年早稻产量减少0.9% 播种面积减少而单产略增--中国统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月21日 - 中国国家统计局周五公布，2015年早稻总产量比2014年减产32万吨或0.9%，至3,369.1万吨，因播种面积减少，而单产略有提高。
统计局数据显示，2015年全国早稻播种面积8,573.1万亩，比2014年减少119.3万亩，下降1.4%；全国早稻单位面积产量为每亩393.0公斤，同比增长0.4%。
国家统计局农村司高级统计师侯锐对数据进行解读称，播种面积减少主因部分地区早稻移栽时发生旱情，还因为早稻种植比较效益低、劳动强度大，部分农户改双季稻为单季稻。
但是，得益于大部分地区农业气象条件总体较好，以及各地继续通过统一配种、集中育秧、病虫害专业化统防统治等措施扶持早稻生产，有力保障了早稻单产的稳定提高。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。