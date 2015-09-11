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中国财经 | 2015年 9月 11日 星期五 17:35 BJT

中国将调查黑龙江省农户非法种植转基因大豆的情况--农业部

路透北京9月11日 - 中国农业部在网站上发布消息称，将对黑龙江省绥化地区农户涉嫌非法种植转基因大豆进行调查。

中国是全球最大的转基因大豆购买国，但中国政府尚未允许国内种植转基因大豆。

《中国经营报》本周报导称，黑龙江绥化地区一些农户非法种植转基因大豆。

黑龙江农业委员会在其网站上称，将调查省内是否有种植转基因大豆的情况。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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