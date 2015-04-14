中国农业面源污染日益严重--中国农业部

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月14日（记者 Dominique Patton） - 中国农业部称，尽管采取行动减少化肥和农药过度使用，农业面源污染仍在加剧。农业部敦促农民采用有机肥，以对抗严重的土壤和水体污染。
但专家们指出，达到农业部的目标很难不影响粮食产量。
中国消耗全世界约三分之一的化肥，随着水果和蔬菜产量的增加，化肥用量近几年迅速上升。
化肥和农药的过度使用导致水资源和土壤被污染，食品中重金属和农药残留较多，威胁公众健康和农业生产率。
“农业面源污染日益严重，加剧了土壤和水体污染风险，”农业部发布的《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》中称。
农业部副部长张桃林周二对记者称，果树的化肥使用量为每公顷550公斤，蔬菜每公顷365公斤。
张桃林指出，农药使用量应从目前的32万吨降至30万吨。
“我认为是完全可以做到能够保证我们国家粮食发展的战略，”张桃林说道，并鼓励农民使用有机肥。
中国人民大学教授仇焕广对农业部的计划提出了质疑。他指出，中国的土壤肥力正在下降，因此需要施肥进行维持。他认为，使用动物粪便等有机肥将消耗更多劳动力，而农民本就面对劳动力成本上升的问题。
仇焕广表示，农业部的主要目标是稳定或提升产量，保护环境并非农业部的首要职能。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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