中国农业面源污染日益严重--中国农业部

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月14日（记者 Dominique Patton） - 中国农业部称，尽管采取行动减少化肥和农药过度使用，农业面源污染仍在加剧。农业部敦促农民采用有机肥，以对抗严重的土壤和水体污染。

但专家们指出，达到农业部的目标很难不影响粮食产量。

中国消耗全世界约三分之一的化肥，随着水果和蔬菜产量的增加，化肥用量近几年迅速上升。

化肥和农药的过度使用导致水资源和土壤被污染，食品中重金属和农药残留较多，威胁公众健康和农业生产率。

“农业面源污染日益严重，加剧了土壤和水体污染风险，”农业部发布的《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》中称。

农业部副部长张桃林周二对记者称，果树的化肥使用量为每公顷550公斤，蔬菜每公顷365公斤。

张桃林指出，农药使用量应从目前的32万吨降至30万吨。

“我认为是完全可以做到能够保证我们国家粮食发展的战略，”张桃林说道，并鼓励农民使用有机肥。

中国人民大学教授仇焕广对农业部的计划提出了质疑。他指出，中国的土壤肥力正在下降，因此需要施肥进行维持。他认为，使用动物粪便等有机肥将消耗更多劳动力，而农民本就面对劳动力成本上升的问题。

仇焕广表示，农业部的主要目标是稳定或提升产量，保护环境并非农业部的首要职能。（完）