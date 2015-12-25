加强农业供给侧改革 加快农村基础设施建设--中国中央农村工作会议

路透北京12月25日 - 中国中央农村工作会议周五闭幕。会议指出，要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。

中国广播网援引会议内容并称，要加快农村基础设施建设，把社会事业发展的重点放在农村和接纳农业转移人口较多的城镇；要优先保证财政对农业农村投入，确保力度不减弱、总量有增加。

会议并强调，要保障国家粮食安全，保稻谷、小麦等口粮，保耕地、保产能、保主产区特别是核心产区的粮食生产，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

在中国需要改革的诸多领域中，土地制度改革牵一发而动全身，无论推进新型城镇化，抑或改变地方政府对土地财政的依赖。而自2004年至2015年，中央一号文件已经连续12年聚焦“三农”，也凸显农村问题的“重中之重”。

“推进农业现代化，出路在深化改革，”稍早发布的人民日报社论称，“当前农业面临的诸多矛盾和难题，突出表现在结构方面，主要是在供给侧。加强农业供给侧结构性改革，是今后一个时期的重要任务。”

社论并称，推进农业结构性改革，必须守住国家粮食安全底线，着力去库存、降成本、补短板，优化农业产业结构，真正形成结构更合理、保障更有力的农产品有效供给，实现农产品供需平衡由低水平向高水平跃升。（完）