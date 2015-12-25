加强农业供给侧改革 加快农村基础设施建设--中国中央农村工作会议

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京12月25日 - 中国中央农村工作会议周五闭幕。会议指出，要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。
中国广播网援引会议内容并称，要加快农村基础设施建设，把社会事业发展的重点放在农村和接纳农业转移人口较多的城镇；要优先保证财政对农业农村投入，确保力度不减弱、总量有增加。
会议并强调，要保障国家粮食安全，保稻谷、小麦等口粮，保耕地、保产能、保主产区特别是核心产区的粮食生产，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。
在中国需要改革的诸多领域中，土地制度改革牵一发而动全身，无论推进新型城镇化，抑或改变地方政府对土地财政的依赖。而自2004年至2015年，中央一号文件已经连续12年聚焦“三农”，也凸显农村问题的“重中之重”。
“推进农业现代化，出路在深化改革，”稍早发布的人民日报社论称，“当前农业面临的诸多矛盾和难题，突出表现在结构方面，主要是在供给侧。加强农业供给侧结构性改革，是今后一个时期的重要任务。”
社论并称，推进农业结构性改革，必须守住国家粮食安全底线，着力去库存、降成本、补短板，优化农业产业结构，真正形成结构更合理、保障更有力的农产品有效供给，实现农产品供需平衡由低水平向高水平跃升。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。