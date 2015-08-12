韩长赋：鼓励创新土地流转形式 发展农业适度规模经营

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月12日 - 中国农业部部长韩长赋日前表示，转变农业发展方式核心是发展多种形式农业适度规模经营，各地要采取财政奖补等措施予以扶持，鼓励创新土地流转形式，引导农户依法采取转包、出租、互换、转让、入股等方式流转承包地。
人民日报周三刊登对韩长赋的采访，他就国务院《关于加快转变农业发展方式的意见》做出解读，表示农业发展面临资源条件和生态环境两个“紧箍咒”，加快转变发展方式，实现可持续发展，迫在眉睫、刻不容缓。
在发展农业适度规模经营方面，他强调，要鼓励创新土地流转形式，加快发展多种形式的土地经营权流转市场，鼓励有条件的地方制定扶持政策，引导农户长期流转承包地并促进其转移就业等。
其次要合理确定土地经营规模，“土地经营规模不是越大越好，应当有一个适宜的范围，要因地制宜，合理确定。”
据测算，现阶段，对土地经营规模的务农收入相当于当地二、三产业务工收入的，土地经营规模相当于当地户均承包土地面积10—15倍的，应当给予重点扶持。
此外，还要健全农业社会化服务体系。通过建立健全农业社会化服务体系提升规模化水平。鼓励发展既不改变农户承包关系，又保证地有人种的托管服务模式。
“转变农业发展方式，绝不意味着放松粮食生产，绝不能削弱农业综合生产能力。”韩长赋称，《意见》在保障国家粮食安全的思路上作出了相应调整，主要是推动粮食生产由注重年度产量向稳定提升粮食产能转变，实现“产量稳定”“藏粮于地”“藏粮于技”。
具体来说，“产量稳定”就是要集中力量千方百计把最基本最重要的谷物、口粮保住，在此基础上，统筹兼顾棉油糖、“菜篮子”等重要农产品生产。
“藏粮于地”就是加快建设高标准农田。以高标准农田建设为平台，整合新增建设用地土地有偿使用费、农业综合开发资金、现代农业生产发展资金等，统筹使用、集中力量开展建设，到2020年建成8亿亩高标准农田。“藏粮于技”就是走依靠科技进步、提高单产水平的内涵式发展道路。
在农业面源污染方面，韩长赋表示，中国局部地区农业面源污染形势呈好转趋势，但总体上问题仍然比较突出，在一些地方甚至有加剧的态势。要严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；通过实施化肥、农药零增长行动，把化肥、农药的施用总量逐步减下来。还要实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本资源化利用。
中国国务院此前发布加快转变农业发展方式的意见，在坚持农村土地集体所有和充分尊重农民意愿的基础上，在农村改革试验区稳妥开展农户承包地有偿退出试点，引导有稳定非农就业收入、长期在城镇居住生活的农户自愿退出土地承包经营权。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。