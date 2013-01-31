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中国财经 | 2013年 1月 31日 星期四 18:29 BJT

中央一号文件：鼓励承包土地向专业大户和家庭农场等流转

路透北京1月31日 - 中国2013年中央一号文件连续第十年聚焦"三农".文件指出,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转.

中广网周四晚间援引中央一号文件并称,要探索建立严格的工商企业租赁农户承包耕地准入和监管制度.

报导引述农业部经管司司长孙中华的表述指出,农业现代化缺资金、缺技术、缺人才,工商企业的进入绝对带来了资金带来了技术带来了人才;但是工商企业挤占了农民的利,挤占了农民的就业空间,然后带来了非粮化、非农化."由于利弊参半,对工商企业的监管也会有区别地对待,"他说.

要全面开展农村土地确权登记颁证工作,而伴随着确权登记的完成,将为中国未来农村土地流转埋下伏笔.

中国2012年粮食总产量达到11,791亿斤(58,955万吨),实现"九连增",在九年时间里累计增产3,177亿斤.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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