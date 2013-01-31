中央一号文件：鼓励承包土地向专业大户和家庭农场等流转

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京1月31日 - 中国2013年中央一号文件连续第十年聚焦"三农".文件指出,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转.
中广网周四晚间援引中央一号文件并称,要探索建立严格的工商企业租赁农户承包耕地准入和监管制度.
报导引述农业部经管司司长孙中华的表述指出,农业现代化缺资金、缺技术、缺人才,工商企业的进入绝对带来了资金带来了技术带来了人才;但是工商企业挤占了农民的利,挤占了农民的就业空间,然后带来了非粮化、非农化."由于利弊参半,对工商企业的监管也会有区别地对待,"他说.
要全面开展农村土地确权登记颁证工作,而伴随着确权登记的完成,将为中国未来农村土地流转埋下伏笔.
中国2012年粮食总产量达到11,791亿斤(58,955万吨),实现"九连增",在九年时间里累计增产3,177亿斤.(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。