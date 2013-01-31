中央一号文件：鼓励承包土地向专业大户和家庭农场等流转

报导引述农业部经管司司长孙中华的表述指出,农业现代化缺资金、缺技术、缺人才,工商企业的进入绝对带来了资金带来了技术带来了人才;但是工商企业挤占了农民的利,挤占了农民的就业空间,然后带来了非粮化、非农化."由于利弊参半,对工商企业的监管也会有区别地对待,"他说.