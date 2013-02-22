农产品加工业有望获减税等优惠政策支持--报载

韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息（更新版）
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透上海2月22日 - 上海证券报周五报导,从权威渠道获悉,主管部门已明确了工业化和城镇化结合的具体思路,其中就包括发展农产品加工业,包括减税、财政直补、品牌培育在内的一揽子优惠措施呼之欲出.
报导称,为发展农产品加工业,工信部、财政部、国家税务总局、国资委等部委正在紧锣密鼓地研究支持政策,优惠措施之一即降低农产品加工企业税收负担.
报导指,去年财政部和国税总局发布通知,在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法,减轻了部分农产品加工企业的增值税负担;今后则将按照先易后难的原则,试点在其他农产品领域将进一步逐步推开.
报导称从相关渠道获悉,财政部、税务总局和农业部等正根据国务院办公厅的要求,加紧落实以上工作.
另外,国务院办公厅已经将"以奖代补支持现代农业示范区建设试点"的问题,分配给财政部、农业部等部门具体落实.
而由农业部、财政部等多部委共同参与的"创建农业产业化示范基地,促进龙头企业集群发展"和"增加扶持农业产业化资金,支持龙头企业建设原料基地、节能减排、培育品牌"的项目也在加紧推进.
大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容.国务院副总理李克强多次强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至12
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。