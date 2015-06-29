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中国财经 | 2015年 6月 29日 星期一 09:57 BJT

中国财长称相信亚投行有望在年底前开始运作

路透北京6月29日 - 中国财政部长楼继伟周一表示，他相信亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)能在年底前开始运作。

他是在北京举行的仪式上发表这一讲话的。来自57个国家的代表周一将在北京签署亚投行协议。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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