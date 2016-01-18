中国主导成立的亚投行开业 或改变世界金融格局

路透北京1月17日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)周六举行了盛大的开业仪式。外界认为中国筹建这家国际性开发银行来与美国领导下的世界银行抗衡，当前中国正积极寻求改写全球开发融资方面的规则。

尽管此举遭到了美国政府的反对，但包括澳洲、英国、德国、意大利、菲律宾和韩国在内的美国盟友已经同意加入亚投行，承认了中国日益壮大的经济影响力。

“亚洲基础设施融资需求巨大，”习近平在开业仪式上表示，并称该行将帮助成员国开发更多“高质量、低成本”的基础设施项目。

中国国务院总理李克强在当日下午出席成立大会时致辞称，亚洲是全球经济增长的重要引擎。需要做好基础设施建设和互联互通这篇大文章。

该行预计最初五六年内每年可放贷100亿至150亿美元，并将于2016年第二季开始运营。

亚投行行长金立群周日向记者表示，亚投行(和其他国际开发银行)已有一些很好的联合融资项目，并称虽然该行发放的是美元贷款，但也将筹集以欧元和人民币等其他货币计价的资本。

**外交上的胜利**

卢森堡财政部长Pierre Gramegna表示，亚投行的成立“是全球经济再平衡的又一例证”。

独立于世界银行和国际货币基金组织(IMF)之外的亚投行将是中国外交领域的一次胜利。中国一直反对其所称的由美国主导、不能充分代表发展中国家的全球金融秩序。

金立群周日表示，亚投行会成立一个内审部门，直接向董事会进行汇报。

知情消息人士之前向路透表示，亚投行将要求项目合法透明，保护社会和环境利益，但不会要求借款方通过私有化或放松管制来换取贷款。

亚投行不会坚决主张世界银行提议的一些自由市场经济政策，可能是为了避免像其他国际性银行招致的一些批评。一些人称，其他国际性银行对借款方强加不合理的要求。

这也有助于中国政府将亚投行打上中国烙印。一些中国政府人士认为亚投行不仅是一个经济项目，同样也是一个政治项目。

金立群周日还说，30个意向创始成员国已批准亚投行协定，股份总和占比达到74%。剩余意向创始成员国应在今年年底前完成本国立法机构批准，此后才能成为亚投行创始成员。(完)