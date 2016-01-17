中国将加码向亚投行投资5000万美元--习近平

路透北京1月16日 - 中国国家主席习近平周六在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的开业仪式上表示，中国将加码向亚投行投资5,000万美元。

亚投行已成为中国最大的国外政策成就之一，在受挫于国际货币基金组织(IMF)推迟改革后，中国倡议筹建亚投行。(完)